Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 марта 2023 15:42

За два месяца 2023 года услугами метро в Казани воспользовались более 4,5 миллионов человек

По сравнению с прошлым годом число пассажиров выросло более чем на 20%
Рината СТРЕБКОВА
В перевозке пассажиров в Казани задействованы 15 составов

В перевозке пассажиров в Казани задействованы 15 составов

Фото: Рината СТРЕБКОВА

В первые два месяца 2023 года услугами метро в Казани воспользовались свыше 4 миллионов 609 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс». При этом, интерес к метрополитену растет.

Так, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года пассажиропоток вырос на 21%. В январе-феврале прошлого года услугами метро воспользовались 3 миллиона 803 тысячи жителей и гостей столицы Татарстана.

Напомним, что в Казани работает одна линия метрополитена с 11 станциями. В перевозке пассажиров задействованы 15 составов. Общая протяженность маршрутов метро составляет 18,2 километра.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram