На оплату детских лагерей в Татарстане в 2023 году выделят 28 миллионов рублей

Кроме охраны большое внимание уделят соблюдению норм и правил санитарного законодательства Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Татарстане в 2023 году на охрану детский лагерей потратят 28,6 миллионов рублей. По сравнению с прошлым годом сумма уменьшилась. но незначительно. В 2022 году на охрану выделяли на 800 тысяч рублей больше. Такие данные на итоговой коллегии Минмолодежи РТ сообщил глава ведомства Ринат Садыков

Кроме того, обсудили и другой важный вопрос - соблюдение норм и правил санитарного законодательства. По словам Садыкова, этой работе уделяется не меньше внимания, чем охране.

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