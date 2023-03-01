В Казани два катка прекратили свою работу

Катки работали в течение двух месяцев. Фото: пресс-служба мэрии Чебоксар.

В Казани постепенно завершается зимний сезон массового катания на коньках. Так официально прекратили работу ледовые катки в парке «Черное озеро» и сквере 100-летия образования строительной отрасли РТ.

Как рассказали в пресс-службе Дирекции парков и скверов Казани, катки были открыты для посещения в течение 63 дней. За это время казанцы и гости города арендовали коньки порядка 37 тысяч раз.

Каток в парке «Черное озеро», работавший шестой год, радовал посетителями различными мастер-классами. Кроме того, там начали устраивать кинопоказы. Каток в сквере 100-летия образования строительной отрасли РТ провел свой первый зимний сезон и успел полюбиться жителям и гостям столицы Татарстана.

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