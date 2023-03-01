Исланов уже руководил исполкомом Елабуги с 2015 по 2018 год. Фото: пресс-служба Елабужского района

Исполком Елабужского района возглавил Роман Исланов – экс-руководитель исполкома Рыбно-Слободского района. Общий стаж на муниципальной службе у него 20 лет.

Примечательно, что Исланов уже руководил исполкомом Елабуги с 2015 по 2018 год. Он подчеркнул, что специфика работы ему хорошо знакома. Также чиновник отметил, что рад вновь работать с бывшими коллегами.

Роман Исланов родился в Спасском районе в 1978 году. В 2002 году получил специальность электромеханика, инженера в Казанском высшем артиллерийском командно-инженерном училище. Трудовой путь начал с электромонтера в том же году.

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