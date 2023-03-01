За год в Татарстане планируют выпустить минимум 100 вертолетов

Объем отгруженной продукции в машиностроении Татарстана по итогам прошедшего года составил около 850 млрд рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По меньшей мере 100 вертолетов планируется произвести в Татарстане в 2023 году. Информацию озвучил глава Министерства промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.

Также в планах на текущий год выпустить не менее 50 тысяч грузовиков и 15 тысяч легких коммерческих автомобилей. Первые производят в Набережных Челнах, вторые – в Елабуге.

Объем отгруженной продукции в машиностроении Татарстана по итогам прошедшего года составил порядка 850 миллиардов рублей, в 2023 году планируется увеличить показатель на 10%.

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