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НовостиЭкономика1 марта 2023 4:56

За год в Татарстане планируют выпустить минимум 100 вертолетов

А также около 50 тысяч грузовиков
Роман ЕФРЕМОВ
Объем отгруженной продукции в машиностроении Татарстана по итогам прошедшего года составил около 850 млрд рублей

Объем отгруженной продукции в машиностроении Татарстана по итогам прошедшего года составил около 850 млрд рублей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По меньшей мере 100 вертолетов планируется произвести в Татарстане в 2023 году. Информацию озвучил глава Министерства промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.

Также в планах на текущий год выпустить не менее 50 тысяч грузовиков и 15 тысяч легких коммерческих автомобилей. Первые производят в Набережных Челнах, вторые – в Елабуге.

Объем отгруженной продукции в машиностроении Татарстана по итогам прошедшего года составил порядка 850 миллиардов рублей, в 2023 году планируется увеличить показатель на 10%.

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