Казанский марафон в 2023 году перенесли на другие даты

Марафон должен был состояться в Казани на неделю раньше. Фото: Мэрия Казани

Даты проведения Казанского марафона в 2023 году перенесли на другую дату. Теперь соревнования запланированы на неделю позже оговоренной даты. Марафон состоится в столице Татарстана 27 и 28 мая.

Регистрация на забег открыта до 1 мая на официальном сайте мероприятия. Все желающие могут заявиться на различные дистанции - 42,2 километра, 21,1 километр, 10 километров и 3 километра.

Отметим, что Казанский марафон проводится в столице Татарстана уже девятый раз. За это время его участниками стали более 50 тысяч спортсменов.

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