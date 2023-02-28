С 7 апреля в Марий Эл вводятся весенние ограничения для грузового транспорта

Ограничения не относятся к спецтехнике, которые обслуживают дороги и перевозят ТКО, а также к транспорту Минобороны России. Фото: Виктория МИНАЕВА

В Марий Эл с 7 апреля по 6 мая вводятся весенние ограничения для грузового транспорта. Это необходимо для «просушки» дорог, чтобы не испортить дорожное покрытие. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ограничения распространяются на транспортные средства, у которых осевые нагрузки превышают следующие максимально допустимые значения: 6 тонн на одиночную ось, 5 тонн на каждую ось двухосной тележки, 4 тонны на каждую ось трехосной тележки.

Временные меры не касаются автобусов, перевозки продуктов, животных, лекарств, горюче-смазочных материалов, семян и удобрений, кормов для животных, почты, дорожных материалов и техники, грузов для ликвидации ЧС. Ограничения не относятся к спецтехнике, которые обслуживают дороги и перевозят ТКО, а также к транспорту Минобороны России.

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