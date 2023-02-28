В Казани под снегом обрушился навес и похоронил под собой машину

К счастью, в момент обрушения в машине не было людей. Фото: МЧС Татарстана

В экстренные службы поступила информация о том, что в казанском поселке Вознесенское под тяжестью скопившегося снега автонавес обрушился прямо на стоявшую под ним машину. Площадь разрушения составила 10 квадратных метров, сообщили в МЧС Татарстана.

- Была угроза дальнейшего обрушения, - также отметили в ведомстве.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели. Они частично разобрали поврежденный навес, укрепили его конструкцию балками и подпорками. Обрушившуюся часть подняли только при помощи крана, тем самым освободив поврежденный автомобиль. Но он не единственный кто пострадал. Так, в ходе разбора металлических частей навеса владелец машины сильно изрезал руки. Спасатели наложили мужчине повязку. Автовладелец по прибытию на место происшествия бригады «скорой» отказался от ее помощи.

Говоря о причинах обрушения навеса в МЧС Татарстана отметили, что он, скорее всего, был изначально установлен с нарушениями, поэтому не выдержал вес скопившегося на нем снега.

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