В Набережных Челнах провели уникальную операцию на сердце через прокол

В 2023 году подобная операция выполнялась впервые Фото: принтскрин видео.

В БСМП Набережных Челнов операцию на клапане сердца 70-летней пациентке провели через небольшой прокол. В Татарстане нигде больше подобных процедур не выполняют.

Женщина попала в реанимацию в критическом состоянии, ей требовалась хирургическая коррекция порока сердечного клапана. Для спасения жизни пациентки применили технику баллонной вальвулопластики – передовую методику лечения клапанных дефектов сердца. Операция проходит без большого разреза, без подключения к аппарату искусственного кровообращения. При этом задействована целая команда специалистов: функциональные диагносты, кардио-и рентгенхирурги.

- Прокололи межпредсердную перегородку, завели в полость левого предсердия катетер, попали в митральный клапан. Раздули там баллон, он расширил створки клапана. Выполнили коррекцию, затем баллон сдули и извлекли обратно, - рассказал о процедуре заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Булат Загидуллин.

В 2023 году подобная операция выполнялась впервые, в прошлом году их провели шесть.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram