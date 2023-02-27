В Татарстане в 2023 году завершат рекультивацию Самосыровской свалки

Жалобы на неприятный запах начались с 2020 года. Фото: Мэрия Казани

В Казани в 2023 году завершится рекультивация Самосыровского полигона. Об этом рассказал заместитель министра экологии Егор Тарнавский во время прямой линии на площадке ЦУР РТ.

По его словам, первая свалка возникла стихийно и просуществовала до 2013 года. В 2004 году рядом со свалкой был спроектирован и создан полигон ТБО «Самосырово». Его мощности хватило для принятия отходов до 2017 года.

Начиная с 2020 года в Министерство экологии Татарстана стали регулярно поступать жалобы на неприятный запах, который исходил от полигона. Ликвидация этих двух объектов начаты в 2021 году.

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