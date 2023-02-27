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НовостиОбщество27 февраля 2023 15:52

В Татарстане выявили еще 146 случаев заражения коронавирусом

Все заболевшие находятся под медицинским наблюдением
Рината СТРЕБКОВА
Всего по данным на 27 февраля 2023 года на территории Татарстана выявлено 198 226 случаев новой коронавирусной инфекции.

Всего по данным на 27 февраля 2023 года на территории Татарстана выявлено 198 226 случаев новой коронавирусной инфекции.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

За минувшие сутки в Татарстане зарегистрировано 146 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора республики. Все заболевшие находятся под медицинским наблюдением.

Всего по данным на 27 февраля 2023 года на территории Татарстана выявлено 198 226 случаев новой коронавирусной инфекции.

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