В Татарстане выявили еще 146 случаев заражения коронавирусом

Всего по данным на 27 февраля 2023 года на территории Татарстана выявлено 198 226 случаев новой коронавирусной инфекции. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

За минувшие сутки в Татарстане зарегистрировано 146 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора республики. Все заболевшие находятся под медицинским наблюдением.

Всего по данным на 27 февраля 2023 года на территории Татарстана выявлено 198 226 случаев новой коронавирусной инфекции.

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