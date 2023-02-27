Награды вручил глава Татарстана. Фото: Мэрия Казани

Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил республиканские награды жителям Казани, внесшим значительный вклад в развитие столицы РТ. Церемония состоялась XXI сессии Казгордумы

Так, медалью за доблестный труд награждены генеральный директор АО «Городская клиническая больница №12» Рамиль Ахметов и токарь 6-го разряда Казанского государственного казенного порохового завода Александр Синюгин.

Почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Республики Татарстан» присвоено заведующей кафедрой КНИТУ-КХТИ Татьяне Бурдиковой.

Почетное звание «Заслуженный машиностроитель Республики Татарстан» удостоен Айрат Исламов, станочник широкого профиля Казанского моторостроительного производственного объединения.

Почетное звание «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан» присвоено дорожному рабочему МУП «Городские мосты» Исхаку Халилову.

Старшая медицинская сестра отделения гнойной хирургии РКБ МЗ РТ Любовь Аржанова за заслуги в сфере здравоохранения и многолетний добросовестный труд удостоена почетного звания «Заслуженный работник здравоохранения Республики Татарстан».

Почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Татарстан» присвоено начальнику отдела Управления культуры Исполнительного комитета Казани Рузиле Камаловой и преподавателю детской музыкальной школы №11 Гузалие Фазлеевой.

Почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Республики Татарстан» присвоено заместителю начальника Управления делопроизводства Аппарата Исполнительного комитета Казани Диляре Васильевой.

Почетного звания «Заслуженный работник физической культуры Республики Татарстан» удостоен тренер спортшколы олимпийского резерва по гребным видам спорта Игорь Герасимов.

Звание «Заслуженный учитель Республики Татарстан» присвоено учителю начальных классов средней общеобразовательной татарско-русской школе №113 имени Героя России М.Р.Ахметшина Ольге Чиганаевой.

Почетное звание «Заслуженный химик Республики Татарстан» присвоено контрольному мастеру цеха АО «Камско-Волжское акционерное общество резинотехники «КВАРТ» Ильсияр Гаязовой.

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