Олеся Соколова стала прокурором Вахитовского района Казани

Работать в прокуратуре Олеся Соколова начала в 2009 году. Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

Советник юстиции Олеся Соколова назначена на должность прокурора Вахитовского района Казани. Соответствующий приказ подписан Генпрокурор РФ. Сегодня, 27 февраля, она была представлена коллективу.

Олеся Соколова родилась 13 ноября 1985 года в рабочем поселке Башмаково Пензенской области. В 2007 году окончила Пензенский государственный университет по специальности «юриспруденция». Работать в прокуратуре начала в 2009 году в должности помощника прокурора Авиастроительного района Казани.

До недавнего времени была начальником отдела по надзору за исполнением законов в сфере оборонно-промышленного комплекса прокуратуры Республики Татарстан.

Ранее пост прокурора Вахитовского района занимал Артур Абуталипов, сейчас он руководит прокуратурой Набережных Челнов.

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