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НовостиОбщество26 февраля 2023 13:23

В Татарстане третьи сутки подряд наблюдается снижение заболеваемостью коронавирусом

За минувшие сутки ковид выявили у 152 человек
Рината СТРЕБКОВА
Общее число выявленных случаев коронавируса в Татарстане превысило 198 тысяч.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Татарстане превысило 198 тысяч.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Татарстане зарегистрировали 152 случая заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные опубликованы на портале стопкоронавирус.рф. Отмечается, что 44 человека госпитализировали.

К слову, уже третий день наблюдается снижение суточной заболеваемости ковидом в Татарстане. 24 февраля сообщалось о 160 заболевших, 25 февраля - выявили 157 случаев заражения коронавирусом.

Всего с момента начала пандемии и по данным на 26 февраля 2023 года в Татарстане зарегистрировали 198080 случаев коронавируса.

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