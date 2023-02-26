В результате пожара в Авиастроительном районе Казани погиб мужчина

Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Фото: МЧС по РТ.

Пожар произошел накануне в Авиастроительном районе Казани. В результате возгорания в частном жилом доме погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

Пожар произошел минувшим вечером на территории СНТ «КАПО №8». Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. В результате пожара пострадала 44-летняя женщина. Ей диагностировали ожог предплечья.

Уже после тушения огня во время разбора завалов пожарные обнаружили тело 42-летнего мужчины. Причины пожара пока не известны.

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