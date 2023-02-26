Из-за потепления в Казани на два дня закрыли каток в парке «Черное озеро»

Из-за потепления кататься на коньках стало проблематично. Фото: мэрия Чебоксар.

В воскресенье, 26 февраля, в Татарстан пришло потепление. Столбики термометров перешагнули плюсовые значения. В таких условиях кататься на коньках проблематично. Как итог, сегодня и завтра каток и пункт проката в парке «Черное озеро» будут закрыты. Об этом сообщили в дирекции парков и скверов столицы Татарстана.

Кроме того, с 27 февраля пункт проката в сквере 100-летия образования строительной отрасли РТ завершает свою работу в этом зимнем сезоне. Сам каток продолжит работать и будет доступен только для гостей со своими коньками

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