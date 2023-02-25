В Марий Эл в столкновении легковушки и КАМАЗА пострадали пять человек

Авария произошла в Куженерском районе. Фото: ГИБДД Марий Эл

ГИБДД Марий Эл устанавливает все обстоятельства аварии, которая произошла 24 февраля в Куженерском районе. Там на четвертом километре дороги «Одобеляк-Куженер-Параньга» 50-летний водитель автомобиля «Волга», по предварительным данным, выбрал небезопасную дистанцию до впереди едущего грузовика КАМАЗ.

Легковушка врезалась в многотонную махину. В результате чего пострадал водитель «Волги» и четверо его пассажиров, трое из которых дети в возрасте от 5 до 10 лет получили различные травмы и были доставлены в больницу, сообщает ГИБДД Марий Эл.

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