В Чебоксарах жителя Казани будут судить за кражу с места ремонта

Злоумышленников быстро вычислили и задержали. Фото: Иван ВИСЛОВ

Завершено расследование уголовного дела о краже из одной квартир Чебоксар, где рабочие проводили ремонт. С заявлением пропажи 400 метров кабеля стоимостью около 20 тысяч рублей в полицию обратилось руководство фирмы, которая занималась отделкой помещения.

Правоохранителями было установлено, что ключи от квартиры воры забрали из сейфа в подъезде, который они взломали. Записи с камер видеонаблюдения помогли руководству стройфирмы опознать в предполагаемом преступники своего сотрудника из Казани.

50-летнего мужчину задержали по горячим следам. Также был пойман и его подельник – житель Пермского края. Мужчина не смог сбежать за пределы Чувашии, потому как был сильно пьян и уснул на остановке общественного транспорта в Моргаушском районе. К слову, спиртное злоумышленники купили за деньги, вырученные с продажи ворованного кабеля.

- Мужчины обвиняются в групповой краже с незаконным проникновением в жилище. Из уголовное дело будет рассматривать Калининский районный суд Чебоксар, - сообщили в МВД Чувашии.

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