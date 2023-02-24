Житель Татарстана вернулся домой из зоны СВО ради свадьбы

Молодожены познакомились 12 лет назад. Фото: пресс-служба администрации Бугульмы

Сегодня, 24 февраля, в ЗАГСе Бугульмы прошла церемония бракосочетания участника СВО с его избранницей. Мужчина вернулся в Татарстан специально для этого торжественного события.

Антон был мобилизован по личному заявлению в ноябре прошлого года. По случаю свадьбы ему предоставили отпуск на 10 дней.

Молодожены познакомились еще 12 лет назад, правда, романтические отношения начались лишь в 2019 году. Когда Антон заявил о своем решение отправиться в зону СВО, будущая жена его поддержала.

Пару с торжественным событием поздравили представители администрации города и военный комиссар. От руководства мэрии молодоженам подарили денежный сертификат.

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