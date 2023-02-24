В Казани эвакуировали посетителей торгового центра «Тандем»

К счастью, обошлось без последствий Фото: принтскрин видео.

Накануне вечером, 23 февраля, в Казани срочно эвакуировали посетителей и персонал торгового центра «Тандем». Очевидцы опубликовали в соцсетях фотографии с места событий, на них видно, как к зданию съехались автомобили спецслужб.

В праздничный день в торгом центре было множество посетителей, поэтому в момент эвакуации у выходов образовались заторы. Тем не менее, все весьма оперативно вышли на улицу.

Согласно предварительным данным, в здании «Тандема» сработали датчики, оповещающие о возгорании. К счастью, обошлось без последствий.

Отметим, что эвакуация торговых центров в Казани – не редкость. В феврале она проходила в «Кольце» и «Южном», в январе – еще в ряде торговых объектов. Официальные причины эвакуации не уточняются.

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