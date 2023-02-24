Епископ и муфтий из Татарстана рассказали о роли религии для бойцов СВО

Также в эфире рассказали о роли церкви, которую она несет в столь непростое время Фото: принтскрин видео.

Епископ Альметьевский и Бугульминский Мефодий, а также муфтий республики Камиль Самигуллин побывали в студии телеканала ТНВ в рамках телемарафона «Все для Победы!».

В прямом эфире священнослужители рассказали о роли веры для военнослужащих, которые находятся сейчас в зоне СВО, а также о роли церкви, которую она несет в столь непростое время.

В рамках телемарафона любой желающий мог пожертвовать сумму для поддержки бойцов СВО, для этого на экране отображался специальный QR-код. Все собранные деньги организаторы планируют передать мобилизованным и добровольцам от Татарстана.

Ранее «КП-Казань» сообщала, что в телемарафоне примет участие побывавший на передовой депутат Госсовета Эдуард Шарафиев.

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