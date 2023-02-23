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НовостиОбщество23 февраля 2023 7:55

В Йошкар-Оле на пять дней перекроют движение транспорта по двум улицам

Причиной перекрытия дорог стал ремонт теплосети
Рината СТРЕБКОВА
Движение будет перекрыто с 8.00 27 февраля до 20.00 3 марта

Движение будет перекрыто с 8.00 27 февраля до 20.00 3 марта

Фото: Рината СТРЕБКОВА

Автомобилистов Йошкар-Олы предупреждают об изменениях на дорогах столицы Марий Эл. Так, в городе запланировано перекрытие двух участков дорог. Об этом сообщили в мэрии Йошкар-Олы.

Так, с 8.00 27 февраля до 20.00 3 марта запрещается движение всех видов транспорта по улице Толстого мимо дома №70. Также будет перекрыто движение по улице Зарубина на углу с Машиностроителей около дома №49/22. Причина изменений – ремонт теплосети.

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