Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поздравил жителей Татарстана с Днем защитника Отечества

Алексей Песошин отметил героизм и мужество российских военных. Фото: пресс-служба премьер-министра РТ.

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поздравил всех жителей Татарстана с Днем защитника Отечества. По его словам, этот праздник в равной степени касается и тех, кто служил на благо Отечеству и сейчас выполняет свой воинский долг, но и тех, кто только готовится вступить в ряды Российской армии и флота

Отдельно Алексей Песошин отметил ветеранов Великой Отечественной войны, которые долгое время верой и правдой выполнили свой патриотический долг, а также российских военных, которые проявляют свой героизм сейчас, находясь в зоне проведения специальной военной операции.

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