В Йошкар-ОЛе изменится схема движения троллейбуса №2

По измененному маршруту троллейбус будет курсировать с 27 февраля по 3 марта. Фото: Рината СТРЕБКОВА

В Йошкар-Оле временно изменится маршрут троллейбуса №2. Об этом сообщили в Троллейбусном транспорте города. Как отметили в ведомстве, причиной изменения стал ремонт тепловой сети на улице Зарубина в створе дома №22 по улице Машиностроителей.

По новой схеме троллейбус начнет курсировать с 8.00 27 февраля и сохранит данный маршрут до 20.00 3 марта. В это время троллейбус будет следовать по маршруту: к/ст. Мира - движение по утверждённой схеме - Ленинский проспект - улица Машиностроителей - улица Строителей - улица Йывана Кырли - улица Суворова - движение по утверждённой схеме - к/ст. Мира.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram