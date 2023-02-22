Флера Андреева проработала заместителем мэра 26 лет

Бывший вице-мэр Набережных Челнов Флера Андреева получила назначение на КАМАЗе. Как стало известно «КП-Казань», она заняла пост заместителя председателя профкома автогиганта по организационной и кадровой работе.

Таким образом, 67-летняя Андреева стала правой рукой главы профсоюзного комитета КАМАЗа Ильдара Шамилова. Последний также является депутатом Госсовета Татарстана.

- По образованию я инженер-электрик, свою трудовую карьеру начала на заводе транспортного электрооборудования в Набережных Челнах, инженером-конструктором. Затем была выбрана профсоюзным активом заместителем председателя профсоюзного комитета завода. Работала около трех лет на этой должности, потом была приглашена в городской комитет партии, где трудилась пять лет, - рассказала Флера Ивановна. - Три года работала на КАМАЗе, но большую часть времени - в администрации города Набережные Челны. Буду прикладывать все свои знания и умения для выполнения поставленных перед нашей профсоюзной организацией задач.

Должность вице-мэра Набережных Челнов Флера Андреева занимала с 1994 по 2020 года. На этом посту ее сменила Ирина Сагидуллина.

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