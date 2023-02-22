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22 февраля 2023 14:02

Бывший вице-мэр Набережных Челнов Флера Андреева получила назначение на КАМАЗе

Она стала правой рукой главы профсоюзного комитета Ильдара Шамилова
Роман ЕФРЕМОВ
Флера Андреева проработала заместителем мэра 26 лет

Флера Андреева проработала заместителем мэра 26 лет

Бывший вице-мэр Набережных Челнов Флера Андреева получила назначение на КАМАЗе. Как стало известно «КП-Казань», она заняла пост заместителя председателя профкома автогиганта по организационной и кадровой работе.

Таким образом, 67-летняя Андреева стала правой рукой главы профсоюзного комитета КАМАЗа Ильдара Шамилова. Последний также является депутатом Госсовета Татарстана.

- По образованию я инженер-электрик, свою трудовую карьеру начала на заводе транспортного электрооборудования в Набережных Челнах, инженером-конструктором. Затем была выбрана профсоюзным активом заместителем председателя профсоюзного комитета завода. Работала около трех лет на этой должности, потом была приглашена в городской комитет партии, где трудилась пять лет, - рассказала Флера Ивановна. - Три года работала на КАМАЗе, но большую часть времени - в администрации города Набережные Челны. Буду прикладывать все свои знания и умения для выполнения поставленных перед нашей профсоюзной организацией задач.

Должность вице-мэра Набережных Челнов Флера Андреева занимала с 1994 по 2020 года. На этом посту ее сменила Ирина Сагидуллина.

Ранее мы сообщали, что Джавидин Кафаров передал руководство Казанским хлебзаводом своему сыну.

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