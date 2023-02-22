В Казани снесут восемь незаконных построек

Подлежащие сносу объекты расположены на Мамадышском тракте, проспекте Победы, улицах Декабристов, Чкалова, Лукина Фото: Михаил ФРОЛОВ

В столице Татарстана демонтируют еще восемь незаконно размещенных объектов. Речь о торговых киосках, автофургонах и павильонах. Перечень опубликован в сборнике документов и правовых актов исполкома РТ. Подлежащие сносу объекты расположены на Мамадышском тракте, проспекте Победы, улицах Декабристов, Чкалова, Лукина, Адоратского и Центральной.

До 6 марта владельцы построек могут демонтировать их самостоятельно. Если они этого не сделают, объекты будут отправлены на базу хранения в Отарах.

Принудительный демонтаж незаконно размещенных объектов будет проводиться с 7 марта по 4 июня текущего года.

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