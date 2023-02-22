Жительница Набережных Челнов соврала полицейским про ограбление, чтобы те нашли ее старый телефон

Женщина рассказала правду только после того, как узнала что ей грозит уголовное преследование за лжесвидетельствование. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Набережных Челнов пришла 52-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что она стала жертвой нападения. Мол, на пустыре в 62 комплексе города к ней подошли двое неизвестных и показав предмет, похожий на нож, забрали старый мобильный телефон стоимостью 6,5 тысяч рублей.

Заявление зарегистрировали. Полицейские выехали на указанное женщиной место вместе с ней. Там она начала путаться в своих показаниях, но на том, что нападение действительно было, настаивала до последнего. Так было, пока полицейские не познакомили горожанку с последствиями уголовного преследования по статье «Заведомо ложный донос». Когда она поняла, что рисковала из-за старого мобильника получить штраф в 100 тысяч рублей, то тут же рассказала всю правду.

Оказалось, что женщина просто потеряла телефон и подумала, что если она расскажет полицейским про нападение с разбоем, то они помогут быстрее найти его.

- По факту утерянного телефона было в итоге возбуждено уголовное дело по статье «кража», мобильное устройство объявлено в розыск, - сообщает пресс-служба МВД Татарстана.

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