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НовостиОбщество22 февраля 2023 9:49

Жительница Набережных Челнов соврала полицейским про ограбление, чтобы те нашли ее старый телефон

Женщина, таким образом, рисковала получить штраф в 100 тысяч рублей
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Женщина рассказала правду только после того, как узнала что ей грозит уголовное преследование за лжесвидетельствование.

Женщина рассказала правду только после того, как узнала что ей грозит уголовное преследование за лжесвидетельствование.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Набережных Челнов пришла 52-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что она стала жертвой нападения. Мол, на пустыре в 62 комплексе города к ней подошли двое неизвестных и показав предмет, похожий на нож, забрали старый мобильный телефон стоимостью 6,5 тысяч рублей.

Заявление зарегистрировали. Полицейские выехали на указанное женщиной место вместе с ней. Там она начала путаться в своих показаниях, но на том, что нападение действительно было, настаивала до последнего. Так было, пока полицейские не познакомили горожанку с последствиями уголовного преследования по статье «Заведомо ложный донос». Когда она поняла, что рисковала из-за старого мобильника получить штраф в 100 тысяч рублей, то тут же рассказала всю правду.

Оказалось, что женщина просто потеряла телефон и подумала, что если она расскажет полицейским про нападение с разбоем, то они помогут быстрее найти его.

- По факту утерянного телефона было в итоге возбуждено уголовное дело по статье «кража», мобильное устройство объявлено в розыск, - сообщает пресс-служба МВД Татарстана.

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