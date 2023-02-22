Новое здание театра «Мастеровые» было открыто в Набережных Челнах в сентябре 2022 года. Фото: пресс-служба театра

В Набережных Челнах перед зданием театра «Мастеровые» устанавливают новые буквы. Об этом сообщил руководитель компании ООО «Реклама-центр» Фанис Харисов.

По словам специалиста, у новых букв боковины изготовлены из алюминиевого композитного материала. Они является более прочными. А передняя и задняя часть объектов выполнены из стекла, чтобы буквы могли светиться.

Также Харисов попросил бережно относиться к новым элементам - на буквах нельзя сидеть, а также бегать по ним.

Отметим, изначально установленные буквы были деформированы. Их власти города решили утилизировать.

Напомним, новое здание театра «Мастеровые» было открыто в Набережных Челнах в сентябре 2022 года.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram