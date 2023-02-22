В Марий Эл тепловоз протаранил выехавшую на рельсы машину, один человек погиб

Утверждается, что легковушка выехала на ж/д переезд на запрещающий сигнал светофора. Фото: ГИБДД Марий Эл

В ночь на 22 февраля в поселке Краснооктябрьский тепловоз протаранил легковой автомобиль «Лада Приора». Это произошло на 6-м километре дороги «Ореховка – Краснооктябрьский – Большие Шапы». 21-летний водитель легковушки въехал на железнодорожный переезд, когда ему горел «красный», сообщили в ГИБДД Марий Эл. В этот момент по рельсам двигался тепловоз.

В результате ДТП на месте от полученных травм скончалась 20-летняя пассажирка легковушки. Также пострадал и водитель, мужчину увезли в больницу. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

- Совместно с сотрудниками ГИБДД и железной дороги устанавливаются все обстоятельства происшествия, - сообщили в Центральном МСУТ СКР.

Что касается самого тепловоза, то он получил незначительные повреждения и от удара не сошел с рельсов.

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