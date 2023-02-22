Омбудсмен Татарстана обратится в прокуратуру из-за «детской» рекламы алкоголя

Если реклама алкоголя направлена на несовершеннолетних, то это нарушение закона, считает Ирина Волынец Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец пожалуется в правоохранительные органы на республиканскую торговую сеть из-за скандальной рекламы. Ранее в соцсетях распространили фотографию, сделанную в одном из магазинов Казани. На снимке запечатлена бутылка с крепким алкоголем, на которой висит открытка с детским рисунком и надписью: «Папа – защитник нашего дома». Товар при этом стоит на полке магазина.

По мнению Волынец, такой пиар формирует у детей неправильное представление о взрослой жизни. Аналогичного мнения придерживаются и многие жители Казани, публикация фото вызвала немало критики в адрес продавцов.

- Ужас. И это дети будут дарить? – написала одна из пользователей сети.

- Самое интересное, что по соседству написано «конфеты». Привлекают детей и предлагают купить «подарок папе», - присоединяется другой.

Детский омбудсмен сообщила, что намерена обратиться в прокуратуру и Госалкогольинспекцию из-за спорной «детской» рекламы алкоголя.

— Если реклама алкоголя направлена на несовершеннолетних, то это нарушение закона, однозначно. Данный факт нужно зафиксировать. Это основание для того, чтобы обратиться в правоохранительные органы, — заявила Волынец.

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