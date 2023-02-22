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НовостиОбщество22 февраля 2023 5:39

Омбудсмен Татарстана обратится в прокуратуру из-за «детской» рекламы алкоголя

В одной из торговых сетей Казани на бутылку с крепким алкоголем повесили детскую открытку
Роман ЕФРЕМОВ
Если реклама алкоголя направлена на несовершеннолетних, то это нарушение закона, считает Ирина Волынец

Если реклама алкоголя направлена на несовершеннолетних, то это нарушение закона, считает Ирина Волынец

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец пожалуется в правоохранительные органы на республиканскую торговую сеть из-за скандальной рекламы. Ранее в соцсетях распространили фотографию, сделанную в одном из магазинов Казани. На снимке запечатлена бутылка с крепким алкоголем, на которой висит открытка с детским рисунком и надписью: «Папа – защитник нашего дома». Товар при этом стоит на полке магазина.

По мнению Волынец, такой пиар формирует у детей неправильное представление о взрослой жизни. Аналогичного мнения придерживаются и многие жители Казани, публикация фото вызвала немало критики в адрес продавцов.

- Ужас. И это дети будут дарить? – написала одна из пользователей сети.

- Самое интересное, что по соседству написано «конфеты». Привлекают детей и предлагают купить «подарок папе», - присоединяется другой.

Детский омбудсмен сообщила, что намерена обратиться в прокуратуру и Госалкогольинспекцию из-за спорной «детской» рекламы алкоголя.

— Если реклама алкоголя направлена на несовершеннолетних, то это нарушение закона, однозначно. Данный факт нужно зафиксировать. Это основание для того, чтобы обратиться в правоохранительные органы, — заявила Волынец.

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