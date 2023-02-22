Джавидин Кафаров передал руководство Казанским хлебзаводом своему сыну

Казанский хлебозавод №3 - один из старейших производителей хлебобулочных изделий столицы Татарстана Фото: Алексей БУЛАТОВ

68-летний Джавидин Кафаров покинул пост директора Казанского хлебозавода №3, который занимал более 10 лет. Как сообщают источники, исполняющим обязанности руководителя стал сын Кафарова Тимур.

Более половины доли в уставном капитале предприятия принадлежит АО «Холдинговой компании «Ак Барс».

Казанский хлебозавод №3 - один из старейших производителей хлебобулочных и кондитерских изделий столицы Татарстана. История завода началась в 1939 году. Тогда в его состав входили небольшие пекарни, названные впоследствии цехами.

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