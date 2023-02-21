В Казани 22 февраля будет закрыт каток в парке «Черное озеро»

Каток не будет работать только один день. Фото: мэрия Чебоксар.

Не самая приятная новость для любителей покататься на коньках в Казани. Так. в среду, 22 февраля будет закрыт каток в парке «Черное озеро». Как сообщили в пресс-службе Дирекции парков и скверов города, перед длинными выходными в парке решили провести ремонт ледового покрытия.

Отметим, что покататься на коньках можно в сквере 100-летия образования строительной отрасли Татарстана. Здесь лед залит в чаше фонтана. Временно данный каток может стать альтернативой «Черному озеру».

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram