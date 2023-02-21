В Нижнекамске внедорожник на полном ходу сбил второклассника

Ребенка госпитализировали с различными травмами. Фото: ГИБДД Нижнекамска.

Серьезное ДТП произошло 21 февраля в Нижнекамске. На проспекте Мира напротив дома №109 внедорожник сбил 8-летнего мальчика, который перебегал дорогу. Об этом сообщили в городской ГИБДД.

Момент аварии опубликовала в своем телеграм-канале компания «Татвижн». На записи видно, что мальчик долгое время стоял около дороги, а затем резко решил перебежать дорогу. Одна машина успела остановиться, но а вторая сбила второклассника.

В результате ДТП ребенок получил серьезные травмы. Ему диагностировали ушиб головного мозга и закрытый перелом ключицы. Ребенка госпитализировали в реанимацию.

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