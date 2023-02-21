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НовостиОбщество21 февраля 2023 14:16

Батыр, Сайдаш и Элия. Какими еще редкими именами называли своих детей казанцы на прошлой неделе

Батыр, Сайдаш и Элия попали в список редких имен для детей в Казани на прошлой неделе
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
С 13 по 19 февраля в городе было зарегистрировано появление на свет 352 детей.

С 13 по 19 февраля в городе было зарегистрировано появление на свет 352 детей.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На прошлой неделе – с 13 по 19 февраля, в столице Татарстана зарегистрировали рождение 183 мальчиков и 169 девочек. Всего на свет появилось 352 ребенка, сообщает ЗАГС города.

Там также составили уже ставший традиционным еженедельный рейтинг имен, которыми казанцы называли своих новорожденных детей.

Так чаще всего они для этого использовали следующие имена: Карим, Амирхан, Нариман, Савелий, Амина, Ева, Диана и Кира. В список же редких в этот раз попали: Батыр, Сайдаш, Мустафа, Рамиллия, Леона и Элия.

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