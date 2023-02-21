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НовостиОбщество21 февраля 2023 13:00

Компания «Эссен» откроет в Елабуге новый завод с инвестициями в один миллиард рублей

В настоящий момент идет подбор территории, где появится новое предприятие
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Строительство нового завода позволит расширить производство кондитерских изделий.

Строительство нового завода позволит расширить производство кондитерских изделий.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Компания «Эссен Продакшн АГ» откроет в Елабуге новый завод, инвестировав в него свыше одного миллиарда рублей. Об этом на сессии Елабужского района рассказал глава муниципалитета Рустем Нуриев.

По словам руководителя, строительство нового завода позволит расширить производство кондитерских изделий. В настоящий момент идет подбор территории, где появится новое предприятие.

По итогам прошедшего года компания увеличила свой оборот до 42,4 миллиарда рублей. При этом налоговые отчисления в бюджет разных уровней достигли 4 миллиардов рублей.

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