Дополнительные выборы в Госсовет Татарстана пройдут в Набережных Челнах в конце мая

В электротехнический округ входят 57 тысяч избирателей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Набережных Челнах 28 мая пройдут дополнительные выборы в Госсовет Татарстана по электротехническому одномандатному избирательному округу. Связано это с досрочным прекращением полномочий депутата Госсовета республики Олега Коробченко. Он перешел на должность министра промышленности.

Округ располагается в центральном районе города, в него входят 57 тысяч избирателей. На выборах будут работать 24 участковых избирательных комиссий. Особое внимание поручено уделить маломобильным избирателям. Об этом на заседании ЦИК Татарстана заявил глава комиссии Андрей Кондратьев.

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