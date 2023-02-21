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НовостиПроисшествия21 февраля 2023 10:13

В Челнах подростка наказали за переписку с лидером террористической организации

Ему сделали предостережение в присутствии законного представителя
Адам САГАЛ
Общение велось в мессенджере

Общение велось в мессенджере

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сразу несколько молодых жителей Набережных Челнах подозреваются в экстремистской деятельности. Как сообщает пресс-служба прокуратуры города, один из несовершеннолетних переписывался в мессенджере с лидером запрещенной в России террористической организации. Ему сделали предостережение в присутствии законного представителя.

Другой подросток, к которому применили аналогичные меры реагирования, публиковал в мессенджере информацию о запрещенной в стране террористической организации.

Еще троих жителей в Набережных Челнах наказали штрафами за оскорбительные комментарии в адрес жителей Кавказа и Средней Азии в социальных сетях. Сумма штрафов составила от 10 до 20 тысяч рублей.

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