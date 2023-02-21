В декабре 2011 года был объявлен конкурс на лучший текст гимна. Фото: Антон ПИКУС

Во вторник, 21 февраля, тексту гимна Татарстана исполнилось десять лет. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета республики.

В декабре 2011 года был объявлен конкурс на лучший текст гимна. Тогда в нем приняли участие 182 автора. По результатам победителем стал Рамазан Байтимеров.

Спустя два года, 21 февраля 2013 года, на 38-м заседании Госсовета четвертого созыва депутатами был утвержден текст Государственного гимна республики. Первое его прослушивание состоялось в тот же день в Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева.

Отметим, автором музыки гимна стал Рустам Яхин. С тех пор именно в таком варианте гимн республики исполняется на всех знаковых и торжественных мероприятиях.

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