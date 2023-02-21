В Татарстане средняя предлагаемая соискателям зарплата выросла на 8 тысяч рублей

Наибольшая динамика роста зарплат отмечена в Башкирии Фото: Анастасия Осипова

По итогам первого месяца 2023 года средняя предлагаемая зарплата в Татарстане составила 53 958 рублей. Это почти на 8 тысяч больше, чем годом ранее. Аналитику подготовили специалисты сервиса hh.ru.

Наибольшая динамика роста зарплат отмечена в соседней республике – Башкирии. Там они за год выросли почти на 11 тысяч рублей. Сейчас сумма равна 63 812 рублям.

В среднем в Приволжском федеральном округе предлагаемые зарплаты увеличились на 7 234 рубля.

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