В Татарстане средняя предлагаемая соискателям зарплата выросла на 8 тысяч рублей

Наибольшая динамика роста зарплат отмечена в Башкирии
Фото: Анастасия Осипова
По итогам первого месяца 2023 года средняя предлагаемая зарплата в Татарстане составила 53 958 рублей. Это почти на 8 тысяч больше, чем годом ранее. Аналитику подготовили специалисты сервиса hh.ru.
Наибольшая динамика роста зарплат отмечена в соседней республике – Башкирии. Там они за год выросли почти на 11 тысяч рублей. Сейчас сумма равна 63 812 рублям.
В среднем в Приволжском федеральном округе предлагаемые зарплаты увеличились на 7 234 рубля.
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