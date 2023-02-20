В Марий Эл пьяная женщина на иномарке спровоцировала аварию, в которой пострадал 9-летний ребенок

Женщина вырулила на встречку и столкнулась со встречной машиной.
Фото: Рината СТРЕБКОВА
ДТП с тремя пострадавшими произошло минувшим днем в Марий Эл. Все произошло у дома №4 по улице Хвойная в городе Волжск. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.
Отмечается, что 47-летняя женщина села за руль своего Ford в состоянии алкогольного опьянения. По предварительным данным, перед началом обгона она не убедилась в безопасности маневра и столкнулась с Toyota под управлением 31-летней женщины.
В результате ДТП травмы получили оба водителя. Кроме того, помощь медиков потребовалась 9-летней пассажирке Toyota.
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