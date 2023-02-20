В Марий Эл пьяная женщина на иномарке спровоцировала аварию, в которой пострадал 9-летний ребенок

Женщина вырулила на встречку и столкнулась со встречной машиной. Фото: Рината СТРЕБКОВА

ДТП с тремя пострадавшими произошло минувшим днем в Марий Эл. Все произошло у дома №4 по улице Хвойная в городе Волжск. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

Отмечается, что 47-летняя женщина села за руль своего Ford в состоянии алкогольного опьянения. По предварительным данным, перед началом обгона она не убедилась в безопасности маневра и столкнулась с Toyota под управлением 31-летней женщины.

В результате ДТП травмы получили оба водителя. Кроме того, помощь медиков потребовалась 9-летней пассажирке Toyota.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram