На Исполком Пестречинского района подали в суд из-за отсутствия бесплатной похоронной службы

Прокуратура требует признать бездействие местных властей незаконным. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Пестречинском районе нет специализированной службы, которая была бы уполномочена местными властями заниматься ритуальными услугами.

- Это нарушает права неопределенного круга лиц на получение гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной основе, - отметили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Надзорный орган выявил данную проблему еще в 2022 году. И в октябре внесла в адрес руководителя Исполкома района представление об устранении нарушения и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности.

Но с тех пор местные власти ничего так и не предприняли. Поэтому прокуратура подала в суд иск о незаконном бездействии Исполкома и устранении выявленных нарушений.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram