На Исполком Пестречинского района подали в суд из-за отсутствия бесплатной похоронной службы

Прокуратура требует признать бездействие местных властей незаконным.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Пестречинском районе нет специализированной службы, которая была бы уполномочена местными властями заниматься ритуальными услугами.
- Это нарушает права неопределенного круга лиц на получение гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной основе, - отметили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.
Надзорный орган выявил данную проблему еще в 2022 году. И в октябре внесла в адрес руководителя Исполкома района представление об устранении нарушения и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности.
Но с тех пор местные власти ничего так и не предприняли. Поэтому прокуратура подала в суд иск о незаконном бездействии Исполкома и устранении выявленных нарушений.
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