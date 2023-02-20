Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 февраля 2023 14:24

На Исполком Пестречинского района подали в суд из-за отсутствия бесплатной похоронной службы

С заявлением об этом обратились представители прокуратуры
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Прокуратура требует признать бездействие местных властей незаконным.

Прокуратура требует признать бездействие местных властей незаконным.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Пестречинском районе нет специализированной службы, которая была бы уполномочена местными властями заниматься ритуальными услугами.

- Это нарушает права неопределенного круга лиц на получение гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной основе, - отметили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Надзорный орган выявил данную проблему еще в 2022 году. И в октябре внесла в адрес руководителя Исполкома района представление об устранении нарушения и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности.

Но с тех пор местные власти ничего так и не предприняли. Поэтому прокуратура подала в суд иск о незаконном бездействии Исполкома и устранении выявленных нарушений.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram