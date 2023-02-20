По словам Гузялии Сагитовы, низкие показатели рождаемости были зафиксированы в 1995 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнекамске в 2022 году зафиксировали исторический минимум рождаемости. За этот период на свет появилось 2,6 тысячи детей. Об этом на «деловом понедельнике» сообщила начальник местного ЗАГСа Гузялия Сагитова.

Ранее столь низкие показатели были зафиксированы в 1995 году. Тогда родилось на 22 младенца больше. Сейчас эти дети становятся родителями.

Кроме того, в прошлом году зарегистрировано больше рождений мальчиков, нежели девочек - 1,3 тысячи и 1,2 тысячи малышей соответственно. Из них 85% детей родились в полноценных семьях, а 382 - вне брака. Статус одинокой мамы получили 158 женщин.

Отметим, в Нижнекамске максимальный высокий показатель рождаемости был достигнут в 1987 году. В этот год на свет появились 5,2 тысячи ребенка.

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