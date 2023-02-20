В Казани пятый день разыскивают пропавшего подростка

Волонтеры просят помощи в поисках Фото: Лилиана ГАРИФУЛЛИНА

В Казани разыскивают 13-летнего подростка, который пропал 16 февраля текущего года. Волонтеры просят помощи в его поисках.

Приметы: рост 162 сантиметра, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие. В день исчезновения был одет в темно-синюю куртку, черный вязаный свитер, синие джинсы, черные полуботинки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении этого ребенка, просят позвонить по номеру 112, 102 или 8 (800) 700-54-52.

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