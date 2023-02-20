В здании городского магистрата откроется Музей Казани

Для размещения постоянной экспозиции нужно разработать художественную и научную концепцию нового казанского музея. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В столице Татарстана реконструируют здание городского магистрата на улице Баумана. Здесь хотят открыть Музей Казани. Об этом на деловом понедельнике рассказал начальник местного управления культуры Азат Абзалов.

По словам чиновника, для размещения постоянной экспозиции нужно реконструировать здание городского магистрата и разработать художественную и научную концепцию нового казанского музея. Часть экспозиций, которые хотят выставить в обновленном пространстве, сейчас можно увидеть в залах присутственных мест Казанского Кремля на выставке «Казань сквозь века».

Здание городского магистрата было построено в 1788 году архитектором Василием Кафтыревым, а после пожара 1815 года перестроено Александром Шмидтом. Трехэтажное строение располагается недалеко от стен Кремля и относится к объектам культурного наследия федерального значения.

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