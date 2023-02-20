В Нижнекамске новорожденных чаще всего называли Матвеем и Евой

Чаще всего первенцев рожали женщины в возрасте 26 лет Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Самыми популярными именами для новорожденных мальчиков в прошлом году в Нижнекамске стали: Матвей, Амир, Марк, Мирон, Роман, Артем, Карим, Камиль. Среди девочек чаще встречались имена: Ева, Эмилия, Амина, Амелия, София, Арина, Ясмина, Ралина.

Среди необычных имен в городском ЗАГСе отметили Велисвета, Зейда, Маркуса, Маяра, Ансэля, Ариона, Янника. Девочек родители называли Сальсабиль, Эдда, Арья, Гертруда, Мишель, Далита, Элиф. Двойные имена получили Анна Селин, Аиша Деви, Зехра Ирем и Омэр-Али.

Чаще всего первенцев рожали женщины в возрасте 26 лет. Самой молодой мамой стала 15-летняя девушка, самой возрастной – 47-летняя горожанка. Самому молодому отцу было 18 лет, также родителем стал 62-летний мужчина.

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