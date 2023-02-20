Праздник начнется 26 февраля в 10.00. Фото: Иван МАКЕЕВ

Группа «Дюна» станет хедлайнером Масленицы на Лебяжьем озере. Об этом на «деловом понедельнике» в мэрии Казани рассказал глава администрации Кировского и Московского районов города Сергей Миронов.

Праздник начнется 26 февраля в 10.00 (0+). На мероприятии сожгут чучело, для гостей и жителей столицы Татарстана пройдут мастер-классы по приготовлению пшеничных, гречишных и овсяных блинов.

Напомним, ранее стало известно, что с 23 по 26 февраля муниципальные парковки Казани станут бесплатными.

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