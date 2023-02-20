В Альметьевске похоронили погибшего при боях за Артемовск добровольца

Проститься с бойцом пришли его родные, друзья, сослуживцы. Фото: пресс-служба Альметьевской епархии

В Альметьевске состоялось прощание с погибшим в зоне СВО Максимом Жарковым. Церемония прошла в Кафедральном соборе. Проститься с бойцом пришли его родные, друзья, сослуживцы, представители городской администрации.

Как сообщили в Альметьевской епархии, мужчина служил добровольцем. Он погиб при исполнении воинского долга в городе Артемовск в январе текущего года.

Чин отпевания совершил ключарь Кафедрального собора Альметьевска иерей Олег Чугунов. Также священнослужитель обратился к близким погибшего бойца с утешительной речью.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram