Телефонные мошенники позвонили мэру Набережных Челнов Наилю Магдееву

Наиль Магдеев на уловки мошенников не попался. Фото: пресс-служба мэрии г. Набережные Челны

За прошедшую неделю жители Набережных Челнов перевели мошенникам 9,4 миллиона рублей. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал мэр города Наиль Магдеев.

- Но могло уйти более 20 миллионов рублей. Не произошло этого благодаря бдительности граждан, - рассказал Магдеев, ссылаясь на отчет начальника УМВД города. – Вроде, все образованные, знаем свои права. Обязанности сохранить свои ресурсы - не знаем. Разве можно только по звонку оформлять документы, сообщать персональные данные? В просвещенный век живем. Они умудряются и нам звонить, даже в приемную звонят, просят соединить, называют свои звания, представляются сотрудниками правоохранительных органов. И мне они звонят, я понимаю, кто это звонит.

Ранее «КП-Казань» сообщала, что мечтавшая купить дачу жительница Казани перевела все деньги мошенникам.

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