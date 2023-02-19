В Татарстане похолодает до минус 24 градусов

Мороз ожидается утром и ночью Фото: Роман ЕФРЕМОВ

19 февраля в Татарстане, согласно прогнозу Гидрометцентра республики, будет облачно с прояснениями. На большинстве территорий осадков не прогнозируется. Утром местами ожидается туман. Будет умеренный восточный и северо-восточный ветер. Ночью местами температура опустится до минус 24 градусов, днем ожидается от минус 7 до минус 12 градусов. На дорогах гололедица, предупреждают синоптики.

В Казани 19 февраля утром будет минус 19 градусов, днем до минус 13 градусов, вечером – минус 15 градусов. В полдень выглянет солнце, осадков не ожидается.

В Набережных Челнах немного теплее: утром будет минус 16 градусов, днем около 13, вечером 15 градусов мороза. Здесь днем также солнечно, весь день без осадков.

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