Делегация Татарстана посетила Сирию

Делегация Татарстана почтила память Героев страны, погибших в ходе боевых заданий в Сирии. Фото: tatmsk.tatarstan.ru

Делегация Татарстана 16–17 февраля посетила Сирию. Там они провели встречу с военными на морской базе России в Тартусе и авиабазе "Хмеймим", сообщает пресс-служба Полпредства республики в стране.

Так, с собой гости привезли около двух тонн медикаментов, бытовую и офисную технику. Также состоялась встреча с командующим группировкой войск ВС РФ в Сирии Героем России генерал-полковником Андреем Сердюковым и военнослужащими военно-морской базы. Их поздравили с приближающимся Днем защитника Отечества и поблагодарили за службу.

Кроме того, делегация Татарстана почтила память Героев страны, погибших в ходе боевых заданий в Сирии. Также они посетили памятник вертолетчикам, установленный на территории вертолетной площадки.

Отметим, в Сирии находятся более 100 татарстанцев. Им члены делегации передали подарок из родного региона.

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